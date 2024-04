O técnico Pep Guardiola está confiante com a possibilidade do Manchester City conquistar todos os títulos que ainda restam na temporada. O treinador mostrou também muito otimismo para o duelo com o Real Madrid nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), no Etihad Stadium, pelas quartas de final da Liga dos Campeões. No jogo de ida, os times ficaram no empate por 3 a 3, no Santiago Bernabéu. Pela frente, ainda tem o Campeonato Inglês e a Copa da Inglaterra.