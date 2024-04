O Guarani anunciou no início da noite desta terça-feira duas mudanças em seu plantel. A diretoria aceitou um pedido do lateral Hélder para deixar o clube e rescindiu o contrato em comum acordo com o atleta, que já foi anunciado pelo Remo. O empréstimo do atacante Pablo Thomaz também foi encerrado. O jogador pertence ao Operário-MT.