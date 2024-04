Com um golaço de Mandragora, a Fiorentina derrotou a Atalanta, por 1 a 0, nesta quarta-feira, em Florença, no primeiro duelo das semifinais da Copa da Itália. As equipes voltam a se enfrentar no dia 24, desta vez em Bérgamo, e o time visitante vai jogar por um empate para alcançar a classificação para a final da competição.