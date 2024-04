O Botafogo anunciou a contratação da empresa francesa Good Game! para realizar o monitoramento em tempo real de partidas e enviar ao clube "uma visão computadorizada das decisões de arbitragem para cada apito do jogo". O primeiro teste acontece no clássico deste domingo, dia 28, contra o Flamengo, às 11h (horário de Brasília), no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.