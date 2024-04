O Flamengo terá uma equipe bastante modificada na visita ao líder Bolívar, nesta quarta-feira, pela terceira rodada da Copa Libertadores. O clube carioca informou que Allan e Léo Pereira foram cortados da viagem a La Paz por problemas clínicos e ainda revelou que outros cinco titulares serão preservados de olho no clássico com o Botafogo, no fim de semana, pelo Brasileirão.