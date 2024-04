O técnico Fernando Diniz não ficou satisfeito com o desempenho do Fluminense no empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, no Maracanã, pela primeira rodada do Brasileirão. O treinador, que continua improvisando na defesa, desde a saída de Nino, fez um desabafo após sofrer dois gols.