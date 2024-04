A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta terça-feira o áudio da análise do VAR no pênalti polêmico a favor do Palmeiras diante do Santos na final do Campeonato Paulista. O time alviverde venceu a equipe da Baixada Santista por 2 a 0, e o gol que abriu o placar foi originado pela penalidade.