A Federação Paulista de Futebol de Salão prometeu, sem detalhar, que irá tomar "providências cabíveis e enérgicas" depois de uma briga generalizada entre torcedores do Corinthians e Palmeiras durante a final do Campeonato Metropolitano Sub-18 de futsal, no ginásio Presidente Ciro II, na Penha, zona leste de São Paulo, neste sábado.