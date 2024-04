Mais uma vez um duelo entre times argentinos e brasileiros terminou com atos de racismo. Mas diferentemente do que vem ocorrendo em vários destes encontros, a diretoria do Estudiantes prometeu dar exemplo, identificar e punir com rigor os responsáveis por imitar macaco em direção à torcida do Grêmio na derrota de terça-feira à noite, pela Copa Libertadores.