Contratado por empréstimo até o final do ano junto ao Fortaleza, em uma negociação que envolveu a ida de Felipe Jonatan, o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar foi apresentado nesta quarta-feira no Santos. Feliz pela chance de atuar em um time do eixo Rio-São Paulo, ele afirmou estar à disposição do técnico Fábio Carille.