O técnico Abel Ferreira contou com um reforço e uma baixa no treino do Palmeiras, nesta quarta-feira. O atacante Endrick treinou com os demais jogadores no gramado, enquanto o volante Zé Rafael não participou da atividade. O clube paulista não confirmou se o meio-campista será desfalque na partida contra o Liverpool, na quinta, no Allianz Parque, pela Copa Libertadores.