Endrick e o Paulistão despediram-se um do outro neste domingo, no Allianz Parque, quando o Palmeiras conquistou o Campeonato Paulista ao vencer o Santos por 2 a 0. O menino de 17 anos chega a cinco títulos com a camisa palmeirense, sem medo de assumir protagonismo quando precisou. Na decisão, Endrick não fez o jogo mais brilhante no torneio, mas participou no sacrifício, ainda tratando uma lesão na coxa direita.