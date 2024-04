Pedro Lourenço, empresário que avançou na compra da SAF do Cruzeiro, já está em busca de nomes para a sua gestão à frente do futebol cruzeirense. Segundo apuração do Estadão, o novo mandachuva celeste deseja as contratações de Alexandre Mattos para diretor de futebol e Vanderlei Luxemburgo para treinador. Gabriel Lima, atual CEO do clube, tem a confiança do empresário e será mantido no cargo. Neste domingo, Paulo Autuori entregou o cargo de diretor técnico alegando "lealdade às pessoas e fidelidade ao projeto".