A quarta rodada do Campeonato Brasileiro colocou Cruzeiro e Vitória frente a frente, neste domingo, no Mineirão, em Belo Horizonte, e o time da casa deu a resposta que a torcida precisava após três jogos sem vencer na competição: 3 a 1, com autoridade. Matheus Pereira, Rafa Silva e Arthur Gomes marcaram para o clube mineiro, enquanto Lucas Silva marcou contra, favorecendo o Vitória.