Novak Djokovic continua quebrando recordes. Nesta sexta-feira, o sérvio chegou à marca de 77 semifinais de ATP Masters 1000 ao vencer o australiano Alex de Minaur e ficar a duas partidas do tricampeonato de Montecarlo. De quebra, ultrapassou a marca de Rafael Nadal, com 76. O número 1 do mundo venceu por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/4, em 2h03min de duelo.