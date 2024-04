De volta às quadras após quase um mês, Novak Djokovic fez grande estreia no saibro na temporada, nesta terça-feira. O tenista número 1 do mundo atropelou o russo Roman Safiullin pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 1h10min, no Masters 1000 de Montecarlo, em Mônaco.