A derrota do São Paulo para o Fortaleza, sábado à noite, no MorumBis, por 2 a 1, pode ter sido o último jogo do técnico Thiago Carpini no comando da equipe tricolor. A diretoria busca fechar com um substituto, se possível, já para o jogo contra o Flamengo, quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.