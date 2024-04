A derrota do Corinthians por 2 a 0 para o Juventude pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro colocou fim em um tabu que envolvia o clube paulista com a cantora Taylor Swift. Até então, em toda semana que a artista lançava um álbum original, o time corintiano não perdia. A coincidência virou meme entre torcedores, que viram a escrita cair na noite de quarta-feira, após o revés no estádio Alfredo Jaconi, na semana em que a cantora lança o álbum "The Tortured Poets Department".