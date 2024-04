O último jogo da 31ª rodada do Campeonato Alemão sacramentou o rebaixamento do Darmstadt, que se despede da primeira divisão de forma melancólica um ano após ter sido promovido. O time perdeu em casa por 1 a 0 para o Heidenheim ficando com apenas 17 pontos e a seis do vice-lanterna Colônia.