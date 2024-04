A vida do Cruzeiro na Copa Sul-Americana não está nada fácil. Nesta terça-feira, pela terceira rodada da fase de grupos, o time mineiro chegou ao terceiro empate seguido no Grupo B, ao ficar no 0 a 0 com o Unión La Calera-CHI, no Municipal de Concepción. Já o Cuiabá chegou a sair na frente contra o Deportivo Garcilaso-PER, mas acabou cedendo o empate, ficando no 1 a 1 no Garcilaso de la Vega, na altitude peruana, pelo Grupo G.