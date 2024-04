O craque Cristiano Ronaldo não se viu satisfeito com a punição sofrida após ser expulso na derrota do Al-Nassr, por 2 a 1, diante do Al-Hilal, nesta segunda-feira, pela semifinal da Supercopa Saudita. O português levou dois jogos de gancho pelo Comitê Disciplinar da Liga de Futebol Saudita, além de uma multa de R$ 27,55 milhões, por ter empurrado o lateral Al-Bulayhi com o cotovelo e ameaçado jogar a bola no árbitro.