Em crise dentro e fora de campo, o Corinthians sofreu sua terceira derrota consecutiva nesta terça-feira, em Buenos Aires. Diante do Argentinos Juniors, perdeu por 1 a 0, com um gol cedo, capaz de desencadear uma atuação combalida da equipe alvinegra. Até mesmo o trabalho do português António Oliveira passa a ser questionado após o resultado negativo.