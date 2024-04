O Corinthians realizou nesta sexta-feira mais uma atividade visando o duelo com o Atlético-MG, marcado para este domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pela primeira rodada do Brasileirão. Após perder alguns jogos por ter contraído dengue, o lateral Igor Coronado, que voltou na vitória por 4 a 0 sobre o Nacional, do Paraguai, pela Sul-Americana, demonstrou ansiedade por disputar a elite do futebol nacional pela primeira vez na carreira.