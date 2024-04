Encerrada a terceira rodada do Brasileirão, o Corinthians está entre os cinco times que ainda não venceram na competição. Com um empate e duas derrotas, a equipe comandada por António Oliveira soma apenas um ponto e está na 18ª posição, na zona de rebaixamento. Apesar de o campeonato ainda estar no início, o clube já tem o pior início na disputa desde 2012, há 12 anos, e liga o sinal de alerta.