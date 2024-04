O Corinthians iniciou nesta segunda-feira sua preparação para enfrentar o Juventude nesta quarta-feira, às 20h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela segunda rodada do Brasileirão. O time será comandado por Bruno Lazaroni, já que o treinador foi expulso no empate sem gols com o Atlético-MG, no último domingo.