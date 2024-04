O Corinthians trabalhou na manhã desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, em uma atividade marcada por intensidade, trabalhos táticos e também muita conversa. Disposto a ter um time mais agressivo e com atitude, o técnico António Oliveira armou um esquema onde a pressão vai ser o cartão de visitas do time brasileiro para o encontro da próxima semana diante do Nacional, pela Copa sul-americana.