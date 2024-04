Vencendo e convencendo, o Corinthians derrotou o Fluminense neste domingo, na Neo Química Arena, em São Paulo, e conquistou os seus primeiros três pontos no Campeonato Brasileiro. Em jogo válido pela 4ª rodada, o time alvinegro, que ainda não havia balançado as redes na competição, fez 3 a 0 no rival carioca, com direito a dois golaços de Wesley - Cacá fez o outro gol corintiano. Os anfitriões se desdobraram na marcação, desmantelando a tática tricolor de sair trocando passes desde o goleiro, e fizeram jogo coletivo impecável, o melhor do time na temporada.