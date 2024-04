Convidada para participar do 78º Congresso da Conmebol, em Luque, no Paraguai, a Federação Israelense de Futebol (IFA) assinou nesta quinta-feira, dia 11, um acordo de cooperação com a confederação sul-americana. A parceria entre as duas entidades foi anunciada por meio das redes sociais. "Orgulhosos de fazer parte da grande família Conmebol. Juntos, pelo bem do jogo e pelo companheirismo", escreveram os israelenses.