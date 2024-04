A comissão técnica da seleção brasileira inicia nesta terça-feira viagens para observar os jogadores dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Além do técnico Dorival Júnior, os assistentes Lucas Silvestre e Pedro Sotero, os analistas Guilherme Lyra e João Marcos e o preparador físico Celso de Rezende também participarão das observações até o final do mês.