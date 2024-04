Sem Hulk e com Gustavo Scarpa de lateral-esquerdo, o Atlético-MG se impôs sobre o Cuiabá na Arena Pantanal e venceu por 3 a 0 neste sábado, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Vargas, Paulinho e Scarpa, com gol à la Ronaldinho Gaúcho de falta, por baixo da barreira, foram os autores dos gols que deixaram o time mineiro na liderança provisória da tabela, com oito pontos. O Cuiabá segue na lanterna, ainda sem pontuar e com um jogo a menos.