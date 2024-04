Rafael Nadal estreou no Torneio de Madri da melhor maneira possível. Ainda se ressentindo de problemas no quadril que o tiraram de grandes competições no ano, o espanhol de 37 anos arrasou o jovem americano Darwin Blanch, de apenas 16 anos, com 6/1 e 6/0, nesta quinta-feira, em somente 66 minutos. O brasileiro João Fonseca também se destacou, ao buscar bela virada em sua primeira competição a nível ATP 1000.