O técnico Fábio Carille tem uma semana inteira para preparar o Santos para o segundo jogo da final do Paulistão, contra o Palmeiras. Mas uma possível baixa no ataque deve concentrar suas atenções nos próximos dias. Titular, o atacante Julio Furch reclamou de um desconforto muscular na partida de ida da decisão, no domingo, e virou dúvida para o jogo marcado para o dia 7 de abril, no Allianz Parque, na capital paulista.