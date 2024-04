Autor do gol que iniciou a vitória do Santos por 2 a 0 sobre o Avaí, nesta sexta-feira, na Ressacada, em Florianópolis, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o jovem lateral JP Chermont diz ter realizado um sonho ao marcar seu primeiro gol no profissional e revelou ter ficado perdido na comemoração.