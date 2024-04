O CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, rebateu as críticas de Max Verstappen e Fernando Alonso sobre o número de corridas que integram a temporada de Fórmula 1. Na opinião dos pilotos, 24 provas tornam o calendário sufocante, principalmente no que diz respeito às viagens e ao desgaste. O dirigente não gostou do que ouviu e afirmou que a quantidade atual é a ideal.