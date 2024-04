A CBF divulgou que o sorteio dos jogos da terceira fase da Copa do Brasil será realizado na próxima quarta-feira, a partir das 14h30, na sede da entidade, no Rio de Janeiro (RJ). Restam 32 equipes, que nesta fase lutam por vaga nas oitavas de final. A partir de agora, o mata-mata é feito em jogos de ida e volta e, em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis.