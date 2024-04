O goleiro Cássio fez forte desabafo após a derrota do Corinthians para o Argentinos Juniors pela Copa Sul-Americana. O arqueiro foi muito criticado pelo gol da equipe argentina e chegou a sinalizar possível saída do clube na ocasião. Já no domingo, o alvinegro enfrentou o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro e venceu por 3 a 0, mas o camisa 12 ficou no banco de reservas.