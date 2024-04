Com a renovação de Fernando Alonso na Aston Martin, o espanhol Carlos Sainz, que vem tendo um ótimo desempenho com a Ferrari na temporada, virou o principal candidato a assumir o posto de Lewis Hamilton na Mercedes, ao menos é a informou o jornal italiano "Gazzeta dello Sport". Além dele, outro nome que aparece é do alemão Sebastian Vettel, este, no entanto, é um pouco mais improvável.