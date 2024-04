O técnico Fábio Carille poderá proporcionar uma surpresa na escalação do time do Santos para a decisão do Campeonato Paulista, domingo, no Allianz Parque, diante do Palmeiras. Ainda sem saber se poderá contar com o centroavante Julio Furch, o treinador testou Morelos na posição no treino desta quarta-feira, no CT Rei Pelé.