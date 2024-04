Fábio Carille valorizou a vitória simples do Santos sobre o Palmeiras, neste domingo, na Vila Belmiro. Para o treinador, a vantagem conquistada com o placar de 1 a 0 é importante, por ter sido um resultado obtido sobre "um dos melhores times dos últimos anos". Ele, no entanto, admitiu que o Santos terá dificuldade na partida da volta da final do Paulistão, no Allianz Parque, no domingo que vem.