A quinta edição do Regional Sul-Sudeste de futebol de cegos começa nesta segunda-feira (8), no Ginásio do Sesi, em Cachoeirinha. O torneio conta com a participação de 10 equipes. A competição contará com diversos nomes de destaque na modalidade como o ala gaúcho Ricardinho Alves, eleito três vezes o melhor jogador do mundo, o goleiro Luan Lacerda, o pivô Raimundo Nonato, todos da Agafuc, de Canoas, além do fixo argentino Froilán "Coki" Padilla, também da equipe gaúcha e da seleção argentina.