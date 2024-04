Com assistência espetacular do brasileiro Bruno Guimarães e belos gols de Isak e Gordon, o Newcastle não tomou conhecimento do Tottenham e venceu por 4 a 0, neste sábado, no St. James Park, pela 33ª rodada do Campeonato Inglês. No entanto, ainda continua muito longe de conseguir uma vaga nos principais torneios da Europa.