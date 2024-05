Bruno Fratus anunciou nesta terça-feira que não vai participar da seletiva olímpica de natação, entre os dias 6 e 11 de maio, no CT Olímpico da Aeronáutica, no Rio. Com isso, o medalhista de bronze em Tóquio está fora dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. O motivo da ausência é uma sequência de cirurgias e lesões que atrapalharam a recuperação e a preparação do nadador.