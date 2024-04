Após exibir irregularidade nas últimas rodadas do Campeonato Inglês, o Tottenham fez a lição de casa neste domingo e derrotou o Nottingham Forest por 3 a 1, em Londres, com direito a gol contra de Murillo, ex-Corinthians. O resultado manteve a equipe londrina na quarta colocação, dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões. Quase no mesmo horário, o Chelsea vacilou e cedeu o empate ao lanterna Sheffield.