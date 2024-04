Em duelo direto por uma vaga nos playoffs da NBA, o Phoenix Suns contou com o protagonismo de Devin Booker, autor de 52 pontos, para superar o New Orleans Pelicans por 124 a 111, fora de casa, na noite desta segunda-feira. O triunfo dos visitantes esquentou a disputa pelas últimas vagas no mata-mata da Conferência Oeste.