A classificação para a fase final da Billie Jean King Cup não veio para o Brasil, neste fim de semana, em São Paulo. Mas as tenistas brasileiras foram unânimes em apontar um saldo positivo no confronto com a Alemanha: a presença maciça da torcida no Ginásio do Ibirapuera. O local bateu recorde de público para um torneio de tênis no Brasil, com cerca de 9.600 presentes.