Principal tenista do Brasil, Beatriz Haddad Maia vai abrir o confronto com a Alemanha, nesta sexta-feira, pela fase classificatória da Billie Jean King Cup. A tenista número 1 do Brasil e 13ª do mundo enfrentará Laura Siegemund, 85ª do ranking da WTA, no primeiro dia de disputas no saibro do Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.