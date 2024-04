Manchester City e Chelsea se enfrentaram neste sábado pela semifinal da Copa da Inglaterra e o time do norte da Inglaterra saiu com uma suada vitória. Numa espécie de redenção após ter perdido o pênalti que contribuiu para a eliminação na Liga dos Campeões, Bernardo Silva marcou o único gol do jogo, o suficiente para garantir a vitória e colocar o City na final da competição. Agora o time azul de Manchester enfrenta no dia 25 de maio quem levar a melhor entre Coventry City e Manchester United, que duelam na outra semifinal, neste domingo.