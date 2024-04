O Bayer Leverkusen escreveu mais um capítulo de sua histórica temporada ao derrotar o Union Berlin por 1 a 0 neste sábado e pode conquistar o Campeonato Alemão na próxima rodada. A 24ª vitória do time em 28 rodadas somada com a derrota do Bayern de Munique para o Heidenheim por 3 a 2 ampliou a vantagem do time dirigido pelo técnico Xabi Alonso para 16 pontos na liderança do campeonato. O Leverkusen tem 76 pontos contra 60 do Bayern de Munique.