Tudo estava pronto para o Stuttgart acabar com a série invicta do Bayer Leverkusen, mas o fim do tabu não aconteceu nesse sábado, no Campeonato Alemão. Na Leverkusen Arena, depois de levar dois gols no começo do segundo tempo, o time do técnico espanhol Xabi Alonso arrancou um empate por 2 a 2 com no último lance, aos 51 minutos.