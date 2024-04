O Bayer Leverkusen sagrou-se campeão alemão neste domingo ao massacrar o Werden Bremen por 5 a 0 na Bay Arena. O Bayer ficou a 16 pontos dos vice-líderes Bayern de Munique e Stuttgart a cinco rodadas do fim da competição e não pode mais ser alcançado. O Werden está em 12º, com 31 pontos - a cinco do Mainz, primeira equipe que deve disputar o playoff contra o rebaixamento.